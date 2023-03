‘Saranno Campioni’: Marika Savoldelli, la figlia del ‘Falco’ che ha scelto una strada diversa (Di mercoledì 22 marzo 2023) Non chiamatela ‘figlia d’arte’, a lei non piace. Dunque, niente etichette e voglia di camminare con le proprie gambe. Neanche se suo padre è stato un grande ciclista con due Giri d’Italia nel palmares (2002 e 2005). Stiamo parlando di Marika Savoldelli, giovane talento dello snowboardcross e figlia di Paolo Savoldelli. Anche se Marika ha scelto un’altra strada, lo SBX – come il ciclismo – è una disciplina affascinante e adrenalinica che richiede coraggio e sangue freddo, caratteristiche che ha di certo ereditato dal “Falco” che in discesa dava una lezione a tutti. Papà Paolo è una preziosa fonte quanto a consigli e mentalità, ma tutto il resto se lo è guadagnato lei con lavoro, sudore e sacrificio. Nata il 05-01-2003 a Clusone, Marika ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) Non chiamatela ‘d’arte’, a lei non piace. Dunque, niente etichette e voglia di camminare con le proprie gambe. Neanche se suo padre è stato un grande ciclista con due Giri d’Italia nel palmares (2002 e 2005). Stiamo parlando di, giovane talento dello snowboardcross edi Paolo. Anche sehaun’altra, lo SBX – come il ciclismo – è una disciplina affascinante e adrenalinica che richiede coraggio e sangue freddo, caratteristiche che ha di certo ereditato dal “Falco” che in discesa dava una lezione a tutti. Papà Paolo è una preziosa fonte quanto a consigli e mentalità, ma tutto il resto se lo è guadagnato lei con lavoro, sudore e sacrificio. Nata il 05-01-2003 a Clusone,...

