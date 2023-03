Sarah Snook sarà mamma: l’attrice arriva sul red carpet con il pancione (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sarah Snook è incinta per la prima volta. l’attrice si è presentata sul red carpet organizzato per la premiere di Succession, la serie Tv di cui è protagonista, nella serata di lunedì 20 marzo 2023 presso il Jazz al Lincoln Center di New York City, mostrando un pancione evidente. La 36enne ha scelto di indossare una tutina nera piuttosto attillata, che metteva in risalto le sue forme di mamma in attesa e uno spolverino argento, abbinato a una collana di diamanti È stata lei stessa a confermare tutto, anche se non c’erano evidentemente dubbi sul lieto evento in arrivo: “È davvero eccitante. Mi sento benissimo” – ha detto a Rachel Smith di ET. L’artista australiana ha dato anche una piccola anticipazione su quando dovrebbe avvenire la nascita: “Non devo aspettare tanto – ha detto ancora ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 22 marzo 2023)è incinta per la prima volta.si è presentata sul redorganizzato per la premiere di Succession, la serie Tv di cui è protagonista, nella serata di lunedì 20 marzo 2023 presso il Jazz al Lincoln Center di New York City, mostrando unevidente. La 36enne ha scelto di indossare una tutina nera piuttosto attillata, che metteva in risalto le sue forme diin attesa e uno spolverino argento, abbinato a una collana di diamanti È stata lei stessa a confermare tutto, anche se non c’erano evidentemente dubbi sul lieto evento in arrivo: “È davvero eccitante. Mi sento benissimo” – ha detto a Rachel Smith di ET. L’artista australiana ha dato anche una piccola anticipazione su quando dovrebbe avvenire la nascita: “Non devo aspettare tanto – ha detto ancora ...

