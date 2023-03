"Sapete chi non ho proprio visto a Cutro?". Candiani manda in tilt la sinistra (Di mercoledì 22 marzo 2023) "Ci aspettiamo molto da questo Consiglio Europeo anche perché i problemi da affrontare sono molti, a cominciare dalla questione della guerra in Ucraina". A sottolinearlo è il deputato della Lega Stefano Candiani che ha preso la parola in Aula alla Camera nel corso delle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni sul prossimo Consiglio Ue. Candiani spera che l'azione italiana "non sia sussidiaria solo alle scelte di altri" Paesi e che "l'Italia sia consapevole del ruolo che può giocare in Europa". "Abbiamo verificato che in queste situazioni di stress, come il Covid e la guerra ucraina, la politica europea spesso risultasse disallineata" rispetto alle esigenze reali. "Spesso ci mettiamo al tavolo ma non partecipiamo alle direttive europee" come quelle "sull'efficientamento energetico degli edifici". "A fronte di queste richieste europee sugli edifici - ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) "Ci aspettiamo molto da questo Consiglio Europeo anche perché i problemi da affrontare sono molti, a cominciare dalla questione della guerra in Ucraina". A sottolinearlo è il deputato della Lega Stefanoche ha preso la parola in Aula alla Camera nel corso delle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni sul prossimo Consiglio Ue.spera che l'azione italiana "non sia sussidiaria solo alle scelte di altri" Paesi e che "l'Italia sia consapevole del ruolo che può giocare in Europa". "Abbiamo verificato che in queste situazioni di stress, come il Covid e la guerra ucraina, la politica europea spesso risultasse disallineata" rispetto alle esigenze reali. "Spesso ci mettiamo al tavolo ma non partecipiamo alle direttive europee" come quelle "sull'efficientamento energetico degli edifici". "A fronte di queste richieste europee sugli edifici - ...

