Sanzione per rimodulazioni TIM: i piani coinvolti e novità per gli utenti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Occorre analizzare con grande attenzione alcuni dettagli relativi a specifiche rimodulazioni TIM, secondo le informazioni venute a galla oggi 22 marzo qui in Italia. Per una volta il discorso non è proiettato alle prossime settimane, come abbiamo avuto modo di constatare nella giornata di ieri con un altro articolo, ma verso il passato. Già, perché le modalità con le quali sono stati introdotti alcuni rincari la scorsa estate evidentemente non sono stati apprezzati dall'Antitrust, stando ad alcuni dettagli venuti a galla in mattinata. Vediamo come si stanno mettendo le cose. Alcuni riscontri relativi alle rimodulazioni TIM ufficializzate la scorsa estiva: i piani sanzionati dall'Antitrust Nonostante la nota dell'Antitrust non menzioni in modo esplicito i piani coinvolti, il discorso è molto più ...

