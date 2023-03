Sanpellegrino sostenibile | in 5 anni risparmiati 295 milioni di litri d’acqua nei processi produttivi

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 marzo 2023) San Pellegrino Terme. “Accelerare il cambiamento” per risolvere la crisi idrica e igienico-sanitaria è il tema centrale del World Water Day 2023, un appello e una sfida che da tempo, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, ha raccolto, come testimoniano le numerose iniziative messe in campo negliper preservare le sorgenti e i territori circostanti, ridurre il consumo di acqua neie rigenerare i cicli idrologici nelle aree in cui sono presenti i suoi stabilimenti. Una gestione responsabile edi questa risorsa parte proprio dai progetti per la riduzione, il riutilizzo e il riciclo dell’acqua impiegata in tutte le attività produttive, che hanno permesso al Gruppo di risparmiare negli ultimi 5 ...