Sanità | via libera Regioni a remunerazione aggiuntiva farmacie

Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) - Via libera delle Regioni alla remunerazione aggiuntiva delle farmacie per il rimborso dei farmaci distribuiti in regime di Servizio sanitario nazionale. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. "Per salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, nel 2023 sono riconosciuti 150 milioni di euro alle Regioni e alle Province autonome a cui è affidato il monitoraggio periodico sull'effettiva spesa sostenuta per il riconoscimento della remunerazione", si legge in una nota delle Regioni.

