Sanità | Schillaci “Contro aggressioni presidio fisso forze dell' ordine”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “E' allo studio dei miei Uffici una proposta normativa, da adottarsi di concerto con i colleghi del Ministero'Interno e del Ministeroa Giustizia, che mira a garantire presso le strutture sanitarie, individuate in base a determinati parametri relativi a fattori di rischio, un, nonchè ad assicurare un maggior grado di sicurezza ai professionisti sanitari nell'esercizioe loro funzioni, mediante il superamento'attuale meccanismo di perseguibilità a querela di partecommesse ai danni del predetto personale, prevedendo la generale procedibilità d'ufficio del reato a prescindere dalla gravità ...

ha anticipato le nuove proposte normative che, ha precisato, "intendo adottare prima dell'inizio dell'estate". Le proposte normative, ha spiegato, saranno finalizzate ad "assicurare il ...C'è anche l' adesione della segretaria del Pd Elly Schlein sulla petizione in difesa dellapubblica promossa su change.org e diretta al ministro della Salute Orazio. "Ci ...C'è anche l'adesione della segretaria del Pd, Elly Schlein, sulla petizione in difesa dellapubblica promossa su change.org e diretta al ministro della Salute Orazio. "Ci mobiliteremo in ogni modo "ha spiegato Schlein - contro ogni taglio o privatizzazione della...