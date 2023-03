San Siro, il Milan temporeggia sul nuovo stadio: le prossime mosse (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il club rossonero chiede la proroga sulla consegna al Comune di Milano sui propri assetti societari: l'ennesimo indizio che conferma la volontà di approdare alla Maura Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il club rossonero chiede la proroga sulla consegna al Comune dio sui propri assetti societari: l'ennesimo indizio che conferma la volontà di approdare alla Maura

Milan, nuovo stadio a La Maura: c'è un nuovo indizio ... ma la decisione è stata presa: resta da decidere se verrà costruito a Milano, nell'area de La Maura (in via Lampugnano 95, nella zona nord ovest, fra i quartieri di San Siro, Lampugnano e il parco ...

Europei: Italia - Inghilterra, attesa per Retegui
Domani sera, al 'Diego Armando Maradona', verrà scritto l'ennesimo capitolo della sfida tra l'Italia e l'Inghilterra, già battuta ai rigori nella finale del 2021 a Wembley e a settembre a San Siro per il girone di Nations League. La nazionale di Southgate parte favorita nelle quote Snai per la partita di Napoli: il 2 vale 2,55, con il successo dell'Italia a 2,90 e il pareggio più in ...

Milano, attivata telecamera attiva 24 ore su 24 sulla guglia maggiore del Duomo
L'inconfondibile skyline di Milano, le montagne infuocate dai tramonti, gli innumerevoli campanili che si stagliano all'orizzonte, lo stadio di San Siro, il Castello Sforzesco: anche i primi raggi ...

Milan-Napoli, febbre Champions: partita vendita biglietti ma c'è una brutta sorpresa per i tifosi azzurri
Ma scoppia una polemica: dalla vendita, di fatto, sono stati esclusi i tifosi del Napoli. Al di là dei posti nel settore ospiti, 4-5mila in tutto, San Siro è off limits per i sostenitori del Ciuccio.