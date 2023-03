Sampdoria e Genoa, Bucci a Roma per il Ferraris: 100 milioni per la ristrutturazione (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'obiettivo di Genova è chiaro: candidarsi come una delle città di Euro 2032. Per questo motivo il sindaco del capoluogo ligure,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'obiettivo di Genova è chiaro: candidarsi come una delle città di Euro 2032. Per questo motivo il sindaco del capoluogo ligure,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sampdoria e Genoa, Bucci a Roma per il Ferraris: 100 milioni per la ristrutturazione: L'obiettivo di Genova è chiar… - GerardApruzzese : @_BeFootball Il manque Lazio-Roma et Sampdoria-Genoa, - GPG339 : RT @ItaSarcomaGroup: ?Che bello il derby di generosità per #SofiaNelCuore ??! Le maglie messe all'asta da Genoa e Sampdoria supportano l'imp… - GPG339 : RT @BabboleoNews: #Genoa e #Sampdoria scendono in campo per la ricerca sugli angiosarcomi, una forma di tumore rara e aggressiva di cui è a… - VincenzoDeNoia : @classicshirts Genoa! Looking back all teams had great players. Torino in UEFA cup final, Genoa with Skhuravy, Bran… -