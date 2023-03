Salvini | “Velocizzare le adozioni per le coppie desiderose di diventare genitori”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) ROMA – “I bambini non si comprano, non si affittano, non si scelgono online. Fondamentale inveceleper ledima che non riescono ad avere figli, con anni di attesa e senza decine di migliaia di euro da poter spendere. Tagliare burocrazia e costi per loro è e sarà necessario”. E’ quanto afferma sui suoi canali social il vice premier Matteo(foto), leader della Lega. L'articolo L'Opinionista.

ROMA – "I bambini non si comprano, non si affittano, non si scelgono online. Fondamentale invece velocizzare le adozioni per le coppie desiderose di diventare genitori ma che non riescono ad avere ...