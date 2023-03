Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acistampa : Oggi si svolge a Montecassino la seconda edizione del convegno 'Dalla salus monastica all’ospedalizzazione della fe… - pescaranews : Sabato consulenza GRATUITA prevenzione #cancro #prostata. info prenotazioni #prevenzione #pescara #medicina #salute - PecoraleLuigi : @IlSanta64 'il diritto del singolo prevale sull'interesse collettivo' Nega tutta la base giuridica secolare dell'oc… -

Mennini e Zullo all'unisono: "Diagnosi precoce importante"; Di Girolamopoliclinico Tor Vergata di Roma: "Abbiamo sconfitto la sordità, problema correlato spesso a demenze"...di un cardinale delegato dal Pontefice ad ascoltare in sua vece le confessioni già alla fine... la più consona con la missione fondamentale della Chiesa, che consiste nellaanimarum '. ...Accelerare la presa in caricopaziente con malattia reumatologica attraverso visite ed esami tempestivi in modo da arrivare il più in fretta ...

Salus Tv n.12 del 22 marzo 2023 Adnkronos

La farmacia come luogo dedicato anche alla cura e alla presa in carico delle necessità sanitarie di cittadini. Queste le aspettative della popolazione che, ...Favorevole alla ginnastica facciale è Bruno Bovani, chirurgo plastico di Perugia (www.brunobovani.it): “Sono per le forme di collaborazione e ho anche ...