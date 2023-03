Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lahti 2023. Clima da ‘ultimo giorno di scuola’ nell’epilogo del massimo circuito femminile (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile si appresta a vivere il proprio epilogo. Venerdì 24 marzo calerà il sipario sulla stagione 2022-23, la dodicesima della storia. Il palcoscenico dell’ultimo atto sarà inedito, ovvero il trampolino grande di Lahti. La località finlandese è stata teatro di gare di primo livello in passato, ma sul limitrofo Normal Hill. In palio c’è ben poco, per non dire quasi nulla. La Sfera di cristallo è stata conquistata matematicamente da Eva Pinkelnig, la cui storia ha dell’incredibile. Parliamo di una classe 1988 che ha cominciato a praticare la disciplina quasi per caso, quando – di primavere – ne aveva già 24; e di professione faceva la maestra! Da un certo punto di vista si tratta di una favola, una storia da film hollywoodiano. L’austriaca ha meritato di imporsi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ladeldicon gli scisi appresta a vivere il proprio epilogo. Venerdì 24 marzo calerà il sipario sulla stagione 2022-23, la dodicesima della storia. Il palcoscenico dell’ultimo atto sarà inedito, ovvero il trampolino grande di. La località finlandese è stata teatro di gare di primo livello in passato, ma sul limitrofo Normal Hill. In palio c’è ben poco, per non dire quasi nulla. La Sfera di cristallo è stata conquistata matematicamente da Eva Pinkelnig, la cui storia ha dell’incredibile. Parliamo di una classe 1988 che ha cominciato a praticare la disciplina quasi per caso, quando – di primavere – ne aveva già 24; e di professione faceva la maestra! Da un certo punto di vista si tratta di una favola, una storia da film hollywoodiano. L’austriaca ha meritato di imporsi ...

