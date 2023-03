Salerno | rivoluzione in via Irno | abolito passaggio a livello e al via alcune novità

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Ci sono dellein Via, a, dove precedentemente si era fatta richiesta di abolizione delche crea problemi al traffico. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, Rfi ha avviato la conferenza dei servizi con il Comune diper la soppressione delnella zona. Ci sono inoltreper quanto riguarda la tratta ferroviaria-Mercato San Severino, che si rifà il look. Infatti, sembra che sia stata ripresa in considerazione la vecchia idea di collegamento tra il rione Petrosino e la zona di via. Entro 30 giorni, infatti, stando a quanto si legge tra gli avvisi pubblicati sul sito ufficiale dell’ente di via ...

