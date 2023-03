Salerno | proseguono i lavori per gli 80 anni dello sbarco degli Alleati

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Si è tenuto oggi a palazzo Sant’Agostino il secondo incontro propedeutico alla costituzione del comitato per la celebrazione dell’80°versario dell’Operazione Avalanche, un avvenimento che ha cambiato il destino dell’Italia, liberandola dal regime nazifascista, e che ha contribuito a mutare le sorti delle seconda guerra mondiale. “È fondamentale lavorare insieme – dichiara il Presidente della Provincia diFranco Alfieri – alla stesura congiunta di un programma di eventi celebrativi per promuovere memoria, conoscenza, crescita culturale e vantaggio economico per l’intero territorio. Oggi c’è stata una partecipazione massiccia con oltre 20 comuni, a cui si sono aggiunti una ventina di rappresentanti di associazioni e istituzioni scolastiche. Sono già emerse molte proposte interessanti, sicuramente fare rete ci permetterà di ...

