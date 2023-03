Salerno, Iervolino e Borrasi riaprono lo storico locale “Bogart” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Comincia a rianimarsi la movida di Salerno: assieme alla riconversione del cinema Apollo in locale notturno è imminente la riapertura dello storico Bogart. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, ci sarà un vero e proprio restyling della struttura: da discoteca, infatti, il locale diverrà un dinner club. Sarà l’architetto Sergio Supino a guidare i lavori. Si sanno, inoltre, chi sono i nuovi proprietari del locale, ossia Francesco Borrasi e Tommaso Iervolino, che hanno deciso di riaccendere le luci del club chiuso poco prima che scoppiasse la pandemia del 2020. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di mercoledì 22 marzo 2023) Comincia a rianimarsi la movida di: assieme alla riconversione del cinema Apollo innotturno è imminente la riapertura dello. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, ci sarà un vero e proprio restyling della struttura: da discoteca, infatti, ildiverrà un dinner club. Sarà l’architetto Sergio Supino a guidare i lavori. Si sanno, inoltre, chi sono i nuovi proprietari del, ossia Francescoe Tommaso, che hanno deciso di riaccendere le luci del club chiuso poco prima che scoppiasse la pandemia del 2020. Segui ZON.IT su Google News.

