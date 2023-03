Salerno | 73 colpito da infarto | salvato dai Carabinieri

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Idella Stazione di Castelnuovo Vallo Scalo sono intervenuti nella localitàSalento, in provincia di, per soccorrere un 73enneda un improvviso malore. I militari, su segnalazione telefonica pervenuta alla centrale operativa della Compagnia diVallo della Lucania da parte di una nipote dell’anziano uomo, preoccupata per lo stato salute dello zio che non rispondeva alle sue insistenti chiamate, sono intervenutiraggiungendo l’abitazione del malcapitato, poi trovato riverso in terra ed immediatamentesoccorso daiche hanno prestato la prima assistenza. Dopo aver allertato il 118, ihanno subito posto l’uomo in posizione disicurezza, assistendolo, e successivamente trasportato dai sanitari all’ospedale “San Luca”di Vallo della Lucania dove è stato ...

PADOVA. Hanno trascorso una vita insieme , Rosanna e Antonio , originari della Provincia di, in Veneto dal 1990 per lavoro . Sposati da 46 anni, i due si sono ritrovati a condividere ......

Provvidenziale, l'intervento dei carabinieri di Castelnuovo Vallo Scalo, per soccorrere un 73enne colpito da un improvviso malore, a Salento. I militari, su segnalazione telefonica alla centrale ...