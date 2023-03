(Di mercoledì 22 marzo 2023) L’U.S.1919 comunica che a partire dalle ore 10:00 di domani, giovedì 23 marzo, e fino alle ore 10:00 di martedì 28 marzo saranno in vendita con diritto di prelazione per possessori di Granata Card o Fidelity Card della, i tagliandi per la gara di Campionato Serie A TIMin programma venerdì 7 aprile alle ore 17:00 presso lo Stadio ‘Arechi’ di Salerno. La vendita libera partirà alle ore 12:00 di martedì 28 marzo. E’ possibile acquistare i tagliandi online a questo link https://us1919.vivaticket.it/e presso i punti vendita VivaTicket. Per questa gara non è ammesso il cambio utilizzatore. Prezzio Over 65, Donne Under 14 Prezzo Prezzo Prezzo Tribuna Rossa Vip Nord-Sud € 117 + € 3,00 € 72 + € 3,00 € 57 + € 3,00 Tribuna Verde ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Spezia 2-1 Inter Bologna 0-0 Lazio Roma 3-4 Sassuolo Milan 1-1 Salernitana. La lotta Champions prosegue con la st… - marifcinter : Calendario #Inter ad aprile: Inter-Fiorentina (Serie A) Juventus-Inter (semifinale Coppa Italia) Salernitana-Inte… - PietroMazzara : Il 2023 tremendo del #Milan in campionato: Salernitana ?? Roma ?? Lecce ?? Lazio ?? Sassuolo ?? Inter ?? Torino ?? Monza… - AC_1908 : RT @jommas82: Salernitana - Inter del sette aprile alle 17:00 è la prova provata che dei tifosi non frega un cazzo a nessuno. Che schifo. - TuttoSalerno : Salernitana-Inter: prevendita biglietti -

... in Juve -dell'anno scorso; e, a proposito di falli di mano da esaminare al microscopio, ...arbitro e varisti quando decisero di annullare il gol del ribaltone di Milik in Juventus -,...... in particolare, per l'impegno pre - pasquale il Napoli e Milan (così come l') anticiperanno ... quando al Maradona arriverà la. Potrebbe essere questo il giorno fatidico: quello della ......ha una valutazione non inferiore ai 30 milioni di euro e continua a stuzzicare anche Roma e, ... anche Nicolussi Caviglia e Ranocchia (attualmente in prestito rispettivamente allae al ...

Anticipi e posticipi Serie A: Milan-Empoli, Lecce-Napoli e Salernitana-Inter venerdì 7 aprile - Sportmediaset Sport Mediaset

i tagliandi per la gara di Campionato Serie A TIM Salernitana – Inter in programma venerdì 7 aprile alle ore 17:00 presso lo Stadio ‘Arechi’ di Salerno. La vendita libera partirà alle ore 12:00 di ...Quindi, insieme all’audio dell’ultimo Inter-Juve, facciamo magari ascoltare anche quelli ... quando decisero di annullare il gol del ribaltone di Milik in Juventus - Salernitana, considerando che non ...