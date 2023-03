**Salario minimo: Orlando, 'pronti a rivedere nostro testo per unire opposizioni'** (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Da parte nostra c'è la massima disponibilità" a trovare un'intesa tra le opposizioni sul salario minimo. "Non pretendiamo di avere la tavole della legge, siamo pronti a rivedere e integrare i testi, non ci sarà nostra rigidità". Così Andrea Orlando a Metropolis, web talk del gruppo Gedi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Da parte nostra c'è la massima disponibilità" a trovare un'intesa tra lesul salario. "Non pretendiamo di avere la tavole della legge, siamoe integrare i testi, non ci sarà nostra rigidità". Così Andreaa Metropolis, web talk del gruppo Gedi.

