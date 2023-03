(Di mercoledì 22 marzo 2023) Il fondatore di RedBird Gerry Cardinale è atteso ao nelle prossime ore per smuovere la questione. A tal proposito, il sindaco Giuseppesentirà il presidente rossonero Paolo Scaroni e a seguire non è escluso un incontro con lo stesso Cardinale, sollecitato dal primo cittadino. Quanto alloe ai progetti del club L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProVitaFamiglia : La Schlein, Sala e il nuovo PD a trazione arcobaleno devono rassegnarsi: i bambini non sono una merce e nessuno ha… - MCalcioNews : Sala: «Nuovo stadio? Incontrerò il Milan a breve» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Sala: «Nuovo stadio? Incontrerò il Milan a breve»: Il fondatore di RedBird Gerry Cardinale è a… - CalcioFinanza : Il sindaco di Milano Giuseppe #Sala: «Nuovo stadio? Incontrerò il #Milan a breve» - jakclive : 'Miiiii.. ma che succede? La cassa mi ha battuto sala 5 e alle 17.20! Pecchè?!? Miiiii..' Poi arriva l'altro.. 'è… -

Alla fine dell'estate, la band volerà in Australia, dove il prossimo settembre inizierà un... che si esibirà all'Auditorium Parco della Musica "petrassi Grande attesa, sempre per il 2, al ...Ieri sera la presentazione del progetto inBergamaschi ha richiamato molte persone che hanno ... dell'architetto Massimo Collitorti ,responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, e del ...Cronaca giudiziaria , Emmanuel Carrère verrà in Italia a raccontare la nascita di questo... - Roma , sabato 25 marzo , ore 17:00 , Auditorium del Parco della Musica Ennio Morricone (Petrassi)...

Sala e il nuovo stadio: "Se il Milan ha altre idee le ascolterò" La Gazzetta dello Sport

"Tutti questi discorsi nascono dal fatto che l'assessora Censi ha un approccio molto dialogante" Lo ha chiarito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando l'ipotesi di introdurre un ticket ...ROMA – Giovedì 23 marzo alle ore 17, presso la Sala della Regina di Montecitorio, si svolgerà la presentazione del libro “L’inganno” di Alessandro Barbano. Partecipa il vice presidente della Camera ...