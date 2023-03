Sai chi è l’ex marito di Elisabetta Canalis? Ecco cosa prevede l’accordo per la separazione (Di mercoledì 22 marzo 2023) Hai mai visto l’ex marito di Elisabetta Canalis? I due hanno un accordo per la separazione molto particolare. Ecco tutte le curiosità sul loro divorzio. Elisabetta Canalis e Brian Perri divorziano, stavolta è ufficiale. Le voci di una possibile separazione erano già molto forti da quasi un anno, ma la loro decisione è stata comunicata soltanto adesso. I due erano sposati dal 2014 e hanno una figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015. l’ex velina di Striscia la Notizia vive a Los Angeles da tanti anni ormai e non sembra intenzionata a tornare in Italia, almeno non ancora. Dopo quasi dieci anni di matrimonio, dunque, un’altra coppia vip salta e i dettagli della loro separazione hanno ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 22 marzo 2023) Hai mai vistodi? I due hanno un accordo per lamolto particolare.tutte le curiosità sul loro divorzio.e Brian Perri divorziano, stavolta è ufficiale. Le voci di una possibileerano già molto forti da quasi un anno, ma la loro decisione è stata comunicata soltanto adesso. I due erano sposati dal 2014 e hanno una figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015.velina di Striscia la Notizia vive a Los Angeles da tanti anni ormai e non sembra intenzionata a tornare in Italia, almeno non ancora. Dopo quasi dieci anni di matrimonio, dunque, un’altra coppia vip salta e i dettagli della lorohanno ...

