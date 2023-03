Sabrina Ferilli ritorna in Rai: ecco che cosa farà (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sabrina Ferilli ritornerà presto a casa Rai. La celebre e talentuosa attrice romana infatti sarà protagonista della fiction Gloria. Un dramedy al femminile ambientato negli anni ’90 ancora tutto in fase di lavorazione. Ma non è l’unico impegno dell’ex giurata di Amici, infatti ha in cantiere un altro progetto alla Rai. Si tratta di una nuova serie tv che vede alla regia Fausto Brizzi: è graffiante, ironica e smonta i meccanismi dello star system. Al momento non ci sono ulteriori informazioni sul nuovo impegno lavorativo, ma siamo sicuri che Sabrina Ferilli saprà metterci tutta la sua bravura e professionalità! Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 22 marzo 2023)ritornerà presto a casa Rai. La celebre e talentuosa attrice romana infatti sarà protagonista della fiction Gloria. Un dramedy al femminile ambientato negli anni ’90 ancora tutto in fase di lavorazione. Ma non è l’unico impegno dell’ex giurata di Amici, infatti ha in cantiere un altro progetto alla Rai. Si tratta di una nuova serie tv che vede alla regia Fausto Brizzi: è graffiante, ironica e smonta i meccanismi dello star system. Al momento non ci sono ulteriori informazioni sul nuovo impegno lavorativo, ma siamo sicuri chesaprà metterci tutta la sua bravura e professionalità!

