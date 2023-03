Ryanair | il direttore commerciale | Via la tassa sul passeggero in partenza

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Chiediamo “al governo italiano di eliminare immediatamente l’addizionale comunale, 6,50 euro perin, da tutti gli aeroporti italiani per garantire una crescita continua dell’economia turistica italiana”. Lo ha detto ildiJason McGuinness presentando il piano di investimento da 500 milioni per questa estate in Puglia. McGuinness ha spiegato che la crescita diin Puglia è “vincolata” ad una condizione: che “il Comune di Brindisi abbandoni il suo piano di introdurre un ulteriore e penalizzante aumento di 1 euro per ogniin, che renderebbe la città non competitiva rispetto ad altre destinazioni dell’Ue”. Lo ha detto ildi ...

Ryanair festeggia i 25 anni al 'Galilei' e rilancia: 5 nuove destinazioni per l'estate 2023 PisaToday

Lo ha detto il direttore commerciale di Ryanair Jason McGuinness presentando il piano di investimento da 500 milioni per questa estate in Puglia. McGuinness ha spiegato che la crescita di Ryanair in ...Gli abbiamo detto che stiamo per iniziare i lavori per lo Spazioporto, chissà - ha concluso - che Ryanair non si faccia venire un'altra idea geniale come quella che ha determinato la nascita di questa ...