Ryanair, al via cinque nuove rotte dall'aeroporto di Pisa (Di mercoledì 22 marzo 2023) La compagnia irlandese festeggia i 25 anni di accordo (e lo rinnova) con l'aeroporto Galilei. Prezzi speciali da 25 euro per i viaggi tra aprile e ottobre già prenotabili online per Birmingham, ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 marzo 2023) La compagnia irlandese festeggia i 25 anni di accordo (e lo rinnova) con l'Galilei. Prezzi speciali da 25 euro per i viaggi tra aprile e ottobre già prenotabili online per Birmingham, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Ryanair il direttore commerciale: Via la tassa sul passeggero in partenza - #Ryanair #direttore #commerciale:… - CSalentino : Ryanair lancia il suo programma operativo per l’estate 2023 in Puglia con sei nuove rotte e 500 milioni di dollari… - qn_lanazione : #Ryanair, al via cinque nuove rotte dall'aeroporto di #Pisa - agenziaimpress : @Ryanair_IT scommette ancora su Pisa: 5 nuove rotte e 500 voli settimanali @ComunePisa - askryanair : @OSX_rulez @Ryanair_IT Salve Gabriele, se la carta d'imbarco riporta correttamente il codice QR, non è necessario s… -