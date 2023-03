Russia - Ucraina un tavolo per la pace (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sono intervenuti: Anna Egidio Catenaro … (presidente Avvocatura in Missione), Paolo Liguori (giornalista, direttore del TGCom24), Stefano Caprio (pontificio Istituto Orientale), Maurizio Gasparri, ... Leggi su radioradicale (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sono intervenuti: Anna Egidio Catenaro … (presidente Avvocatura in Missione), Paolo Liguori (giornalista, direttore del TGCom24), Stefano Caprio (pontificio Istituto Orientale), Maurizio Gasparri, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Che la posizione della Lega coincida con quella del M5S sull'invio di armi all'Ucraina non mi sconvolge. Ho ancora… - GuidoDeMartini : ?? IN PARLAMENTO SI COMINCIA AD ASCOLTARE LA MAGGIORANZA DEGLI ITALIANI CONTRARI ALL’INVIO DI ARMI IN UCRAINA ?? ROM… - raffaellapaita : Le parole del capogruppo della Lega Massimiliano Romeo sull’Ucraina sono ambigue e allarmanti: da che parte sta la… - IanoS59 : RT @carmelodipaola: La Cina sottopone e concorda con #Putin un piano di pace. #Biden dice che non va bene. MI chiedo (ironicamente): ma la… - PaoloGir33 : RT @strange_days_82: Orsini :'Gli Usa non vogliono la pace'. #cartabianca #Orsini #guerra #Cina #USA #NATO #Ucraina #Putin #Zelensky #XiJin… -