Ruggi | l’appello delle pazienti malate di cancro | “Curarci è un nostro diritto”

Leggi su zon

(Di mercoledì 22 marzo 2023) «è un, non un privilegio per poche. Non ci condannate a morte». Queste sono le prime parole deldisperato che arrivano dalleoncologiche in cura presso l’azienda ospedaliera universitariad’Aragona. Secondo quanto riporta il quotidiano Le Cronache, alle donne sarebbero state negate le cure gratis dalper combattere il tumore. Teresa Giordano, fondatrice dell’associazione No profit “Oltre lo specchio”, fa da portavoce a quelleche hanno visto negare a loro unindispensabile. L’intenzione di Giordano è quello di avere un confronto con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. «In questo momento, la sanità campana fa acqua da tutte le parti e la ...