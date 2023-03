Rubano borsa nell’auto di un’anziana, denunciati due uomini della provincia di Napoli (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno denunciato in stato di libertà un 55enne e un 60enne della provincia di Napoli, per furto aggravato. Gli stessi, già noti alle Forze dell’Ordine, sono ritenuti responsabili del furto di una borsa lasciata da un’anziana nell’abitacolo della sua autovettura, che aveva momentaneamente parcheggiato su una pubblica via di Mercogliano. Dall’attività d’indagine è emerso che i due soggetti, giunti nel comune irpino con un’auto presa a noleggio, avrebbero seguito la donna per poi approfittare del momento opportuno per impossessarsi della borsa contenente documenti e oggetti personali per un valore complessivo di circa 350 Euro. Alla luce delle evidenze emerse, i ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI CarabinieriStazione di Mercogliano hanno denunciato in stato di libertà un 55enne e un 60ennedi, per furto aggravato. Gli stessi, già noti alle Forze dell’Ordine, sono ritenuti responsabili del furto di unalasciata danell’abitacolosua autovettura, che aveva momentaneamente parcheggiato su una pubblica via di Mercogliano. Dall’attività d’indagine è emerso che i due soggetti, giunti nel comune irpino con un’auto presa a noleggio, avrebbero seguito la donna per poi approfittare del momento opportuno per impossessarsicontenente documenti e oggetti personali per un valore complessivo di circa 350 Euro. Alla luce delle evidenze emerse, i ...

