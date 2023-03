Rossi: “Una guerra russo-polacca forse non ci sarà, ma intanto Varsavia si prepara” (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Davvero la Polonia si prepara a combattere direttamente, non solo tramite forniture di armi e volontari, le forze russe? Risponde, parlandone con l’Adnkronos, l’esperto di geopolitica David Rossi. Partendo dalle parole di sabato scorso dell’ambasciatore polacco a Parigi Jan Emeryk Ro?ciszewski, secondo cui, se l’Ucraina non riuscisse più a difendere la sua indipendenza, Varsavia finirebbe per entrare nel conflitto, l’esperto di geopolitica si dice “non stupito” dalle affermazioni del diplomatico, successivamente confermate anche dal ministero degli Esteri, previa precisazione “che non vi è stato alcun annuncio di un coinvolgimento immediato della Polonia nel conflitto, ma solo un avvertimento delle conseguenze che una sconfitta dell’Ucraina potrebbe avere”… Precisazione dovuta, ammette Rossi, ma che in ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Davvero la Polonia sia combattere direttamente, non solo tramite forniture di armi e volontari, le forze russe? Risponde, parlandone con l’Adnkronos, l’esperto di geopolitica David. Partendo dalle parole di sabato scorso dell’ambasciatore polacco a Parigi Jan Emeryk Ro?ciszewski, secondo cui, se l’Ucraina non riuscisse più a difendere la sua indipendenza,finirebbe per entrare nel conflitto, l’esperto di geopolitica si dice “non stupito” dalle affermazioni del diplomatico, successivamente confermate anche dal ministero degli Esteri, previa precisazione “che non vi è stato alcun annuncio di un coinvolgimento immediato della Polonia nel conflitto, ma solo un avvertimento delle conseguenze che una sconfitta dell’Ucraina potrebbe avere”… Precisazione dovuta, ammette, ma che in ...

