Ronaldo | ' Il campionato saudita diventerà il quarto più competitivo al mondo'

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Alla vigilia del match con il Lichtenstein, valido per le qualificazioni a Euro 2024, esordio in panchina per il nuovo ct Roberto Martinez, che ha preso il posto di Fernando Santos, torna a parlare ...

CalcioNews24 : Cristano Ronaldo: «Il campionato arabo tra qualche anni tra i primi del mondo» - Pall_Gonfiato : Cristiano Ronaldo: 'Tra 5-6 anni, forse, il campionato saudita sarà tra i primi 4-5 del mondo' - cmdotcom : #Portogallo, #CristianoRonaldo: 'Ho pensato di lasciare. Il campionato arabo sarà presto tra i migliori'

... valido per le qualificazioni a Euro 2024, esordio in panchina per il nuovo ct Roberto Martinez, che ha preso il posto di Fernando Santos, torna a parlare Cristiano: " Sono in Nazionale da ...... Cristianoè tornato sull'ultima stagione e mezzo al Manchester United e sul suo approdo alarabo. Di seguito le sue parole. MANCHESTER UNITED ...Commenta per primo Torna in campo il Portogallo e lo fa, ancora, con Cristianoprotagonista. Il giocatore del Al Nassr è stato convocato da Roberto Martinez nel primo ... Sono in un...

Portogallo, Ronaldo super: può battere un nuovo record mondiale Corriere dello Sport

La "profezia" che lascia perplessi Interpellato sulla sua esperienza in Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo sorprende tutti: "E' un campionato molto competitivo, al quale si dovrebbe guardare con occhi ...Cristiano Ronaldo è tornato sull’ultima stagione e mezzo al Manchester United e sul suo approdo al campionato arabo. Di seguito le sue parole. MANCHESTER UNITED – «Quando siamo in cima alla montagna, ...