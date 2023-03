Ronaldo: «Ho pensato al ritiro dalla Nazionale, ma non potevo gettare la spugna» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Cristiano Ronaldo ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale portoghese di Roberto Martinez. “Il mio ruolo in Nazionale, negli ultimi 10-15 anni, è sempre stato lo stesso. Se mi vogliono, ci sarò sempre. La mia motivazione è intatta, anno dopo anno, è come se fosse la prima volta. Amo giocare con la Nazionale. Sono passati vent’anni ed essere qui non è facile, sono molto felice. Se la Nazionale mi considera una risorsa, farò sempre del mio meglio per portare il Portogallo ai massimi livelli, insieme ai miei compagni. Questa è casa mia e mi sento molto a mio agio”. Ronaldo ha parlato anche della sua avventura in Arabia Saudita. “Mi sento davvero bene. Se non fosse così, non sarei qui. Sono in un campionato molto competitivo, si dovrebbe guardare al ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 marzo 2023) Cristianoha parlato in conferenza stampa daldellaportoghese di Roberto Martinez. “Il mio ruolo in, negli ultimi 10-15 anni, è sempre stato lo stesso. Se mi vogliono, ci sarò sempre. La mia motivazione è intatta, anno dopo anno, è come se fosse la prima volta. Amo giocare con la. Sono passati vent’anni ed essere qui non è facile, sono molto felice. Se lami considera una risorsa, farò sempre del mio meglio per portare il Portogallo ai massimi livelli, insieme ai miei compagni. Questa è casa mia e mi sento molto a mio agio”.ha parlato anche della sua avventura in Arabia Saudita. “Mi sento davvero bene. Se non fosse così, non sarei qui. Sono in un campionato molto competitivo, si dovrebbe guardare al ...

