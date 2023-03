Ron DeSantis in corsa per la Casa Bianca | il derby Irpinia-Abruzzo per le sue origini

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiNelle ore in cui negli Stati Uniti si fa sempre più duro lo scontro verso ladel 2024 per la, spiccano le dichiarazioni di uno dei neo sfidanti, il Governatore della Florida Ron, il quale si è “tolto i guanti” e ha attaccato il suo ex mentore, il presidente Donald Trump a rischio arresto per il caso dei fondi dei fondi ad una pornostar. “Ho quello che serve per essere Presidente e posso battere Biden”, ha dettoma, soprattutto ha alimentato lo scontro tra Repubblicani, incalzando sulla vicenda del silenzio della pornostar Stormy Daniels, comprato secondo l’accusa con fondi elettorali, alla gestione della pandemia. “Se fossi stato presidente avrei licenziato Fauci“. E mentre le dichiarazioni del Governatore della Florida spopolano tra i ...

Secondo un sondaggio di The Morning Consult tra i probabili elettori repubblicani, per la nomination alla Casa Bianca, Trump quotato al 54% mentre il rivalecalato al 26%. Per il governatore della Florida si tratta del livello pi basso da dicembre. Potete chiamarmi come volete, basta che mi chiamate anche vincitore per quello che ho fatto in ...Il governatore della Florida,, ha rotto gli indugi e ha aperto la sfida per le primarie repubblicane all'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump . Lo ha fatto con un'intervista al "New York Post", una scelta a ...... Donald Trump si potrebbe consegnare spontaneamente ma, se non lo facesse, ci potrebbe essere addirittura la necessità di una firma da parte del Governatoreper il trasferimento di Trump ...

