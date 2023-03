Romeo ad Affari: "Armi? Meloni inviti Ue e Nato ad avere più cautela" (Di mercoledì 22 marzo 2023) "La Lega non crea alcun problema alla maggioranza, abbiamo però messo in evidenza un forte preoccupazione che la guerra, continuando così, possa portare a un'escalation molto pericolosa per tutti. Non è in discussione il sostegno all'Ucraina, ma siamo preoccupati dell'invio... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 22 marzo 2023) "La Lega non crea alcun problema alla maggioranza, abbiamo però messo in evidenza un forte preoccupazione che la guerra, continuando così, possa portare a un'escalation molto pericolosa per tutti. Non è in discussione il sostegno all'Ucraina, ma siamo preoccupati dell'invio... Segui sutaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarlaGhizzani : RT @SighiFe58: @jacopo_iacoboni ...Romeo sta difendendo gli 'affari' che aveva avviato Salvini in Russia con l'assassino... alle spalle di… - mrcllznn : RT @SighiFe58: @jacopo_iacoboni ...Romeo sta difendendo gli 'affari' che aveva avviato Salvini in Russia con l'assassino... alle spalle di… - SighiFe58 : @jacopo_iacoboni ...Romeo sta difendendo gli 'affari' che aveva avviato Salvini in Russia con l'assassino... alle s… -