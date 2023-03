Roma, rifiuti in fiamme a ridosso di via Collatina Vecchia, Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono terminate alle 6,55 di oggi le operazioni di spegnimento per una consistente quantità di rifiuti abbandonati a ridosso di via Collatina Vecchia a Roma in cui sono state impiegate quattro Aps, quattro autobotti, il carro autoprotettori, il personale Gos con mezzi di movimento terra. L’intervento dei Vigili del fuoco è iniziato ieri alle 18,13 ed è andato avanti per tutta la notte. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono terminate alle 6,55 di oggi le operazioni di spegnimento per una consistente quantità diabbandonati adi viain cui sono state impiegate quattro Aps, quattro autobotti, il carro autoprotettori, il personale Gos con mezzi di movimento terra. L’intervento deidelè iniziato ieri alle 18,13 ed è andato avanti perla. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattino5 : 'Siccome il comune non è in grado di risolvere il problema della monnezza, ogni giorno spara un colpo per distrarre… - GHERARDIMAURO1 : RT @vigilidelfuoco: Dodici ore di lavoro sono servite a 7 squadre dei #vigilidelfuoco di #Roma per domare un grosso #incendio di rifiuti ne… - tusciaweb : “Domenica ecologica, rimossi numerosi rifiuti ingombranti” Fabrica di Roma - Riceviamo e pubblichiamo - Giornata e… - parisifrancesco : RT @vigilidelfuoco: Dodici ore di lavoro sono servite a 7 squadre dei #vigilidelfuoco di #Roma per domare un grosso #incendio di rifiuti ne… - PivaPaola : RT @vigilidelfuoco: Dodici ore di lavoro sono servite a 7 squadre dei #vigilidelfuoco di #Roma per domare un grosso #incendio di rifiuti ne… -