Roma, morte di Wissem Ben Abdel Latif legato al letto e sedato: indagati per omicidio 4 sanitari (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sono stati iscritti nel registro degli indagati due medici e due infermieri per la morte del migrante 26enne trovato senza vita, legato a una barella del centro psichiatrico del San Camillo, il 28 novembre del 2021, Wissem Ben Abdel Latif. La vicenda ha aperto tanti interrogativi, oltre a un fascicolo di indagine. Le accuse per i due medici e i due infermieri Per i quattro sanitari l'accusa è di omicidio colposo e falso in cartella clinica. D'altra parte, sin dalla scoperta della morte del giovane sono stati tanti i dubbi che hanno manifestato i familiari, i quali hanno chiesto di indagare sul ricovero, la permanenza a letto per tre giorni e la morte del 26enne. Un decesso con troppi lati oscuri ...

