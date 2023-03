Roma, migrante morto in ospedale: indagati due infermieri e due medici. “Iniettato farmaco non annotato in cartella” (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Qualcuno ha Iniettato dosi di un terzo farmaco, che nessuna ha annotato in cartella”. La consulenza del medico legale alla procura di Roma mette nero su bianco l’ipotesi che avrebbe portato alla morte il cittadino tunisino Wissem Abdel Latif, deceduto il 28 novembre del 2021, mentre era ricoverato in ospedale. L’uomo aveva fatto ingresso il 25 novembre presso il servizio psichiatrico dell’Asl 3, ospitato dall’ospedale San Camillo con la diagnosi di schizofrenia psicoaffettiva, mentre prima aveva già trascorso due giorni all’ospedale Grassi di Ostia. In passato era stato recluso nel centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria. Due medici e due infermieri sono indagati in relazione al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Qualcuno hadosi di un terzo, che nessuna hain”. La consulenza del medico legale alla procura dimette nero su bianco l’ipotesi che avrebbe portato alla morte il cittadino tunisino Wissem Abdel Latif, deceduto il 28 novembre del 2021, mentre era ricoverato in. L’uomo aveva fatto ingresso il 25 novembre presso il servizio psichiatrico dell’Asl 3, ospitato dall’San Camillo con la diagnosi di schizofrenia psicoaffettiva, mentre prima aveva già trascorso due giorni all’Grassi di Ostia. In passato era stato recluso nel centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria. Duee duesonoin relazione al ...

