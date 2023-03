Roma, migrante morto in ospedale: indagati 4 sanitari per omicidio (Di mercoledì 22 marzo 2023) Quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati per il caso del migrante Wissem Ben Abdel Latif, morto in ospedale nel 2021. Il corpo senza vita del 26enne venne ritrovato legato ad una barella del centro psichiatrico del San Camillo di Roma. Quattro indagati per il decesso di Wissem Ben Abdel Latif, il migrante ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Quattro persone sono state iscritte nel registro degliper il caso delWissem Ben Abdel Latif,innel 2021. Il corpo senza vita del 26enne venne ritrovato legato ad una barella del centro psichiatrico del San Camillo di. Quattroper il decesso di Wissem Ben Abdel Latif, il... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Due medici e due infermieri indagati per l’omicidio di un giovane migrante: 'L'hanno ucciso a forza di sedativi' [d… - AnsaRomaLazio : Migrante morto in ospedale a Roma, quattro indagati. Medici e infermieri accusati di omicidio colposo e falso #ANSA - Valenti55923772 : RT @MediasetTgcom24: Roma, migrante morto in ospedale nel 2021: 4 indagati #roma #migrante #22marzo - Vanganel : RT @fattoquotidiano: Roma, migrante morto in ospedale: indagati due infermieri e due medici. “Iniettato farmaco non annotato in cartella” h… - globalistIT : -