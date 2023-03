Roma | le amputano la gamba dopo essere rimasta incastrata tra le porte del bus | poi muore in Ospedale

(Di mercoledì 22 marzo 2023) E’ una storia drammatica quella che arriva dae che ha visto protagonista una signora di 87 anni, morta purtroppo sabato scorso all’San Camillo dove si trovava ricoverata da giorni. Il suo calvario era iniziato poco più di una settimana prima quando, a causa di un incidente mentre stava scendendo da un autobus in zona Portuense, le era stata amputata una. Le sue condizioni di salute sono poi progressivamente peggiorate fino al tragico epilogo arrivato nel weekend appena trascorso. Adesso però si cerca di capire se, sull’accaduto, vi siano delle responsabilità da parte del conducente del mezzo del trasporto pubblico. Restasul bus a, anziana “perde” unaI fatti. La donna il 10 marzo scorso si trovava a bordo di un autobus per tornare a casa. Al ...

