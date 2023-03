Roma, la Metro A arriva a Monte Mario: pioggia di fondi per realizzare il nuovo tratto (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma – “Roma Capitale ha ottenuto la proroga per utilizzare il finanziamento, pari a 5,6 milioni di euro, per la realizzazione del prolungamento della Metro A da Battistini a Monte Mario” lo annuncia l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè. “Si tratta di una ottima notizia per la città – aggiunge Patanè – per cui ringrazio il Ministero, che ci consentirà di affidare la progettazione esecutiva del prolungamento della Metro A a Roma Servizi per la Mobilità, dopo la modifica dello statuto della società, già approvata dalla Giunta e dell’Assemblea Capitolina, che ora dovrà essere ratificato dall’Assemblea dei Soci”. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 marzo 2023)– “Capitale ha ottenuto la proroga per utilizzare il finanziamento, pari a 5,6 milioni di euro, per la realizzazione del prolungamento dellaA da Battistini a” lo annuncia l’assessore alla Mobilità diCapitale Eugenio Patanè. “Si tratta di una ottima notizia per la città – aggiunge Patanè – per cui ringrazio il Ministero, che ci consentirà di affidare la progettazione esecutiva del prolungamento dellaA aServizi per la Mobilità, dopo la modifica dello statuto della società, già approvata dalla Giunta e dell’Assemblea Capitolina, che ora dovrà essere ratificato dall’Assemblea dei Soci”. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà ...

