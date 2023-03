Roma, incendio in una discarica a cielo aperto su viale Palmiro Togliatti: a fuoco rifiuti e vegetazione (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un maxi incendio è divampato in viale Palmiro Togliatti a Roma. Il rogo risale alla serata di ieri, Martedì 21 Marzo, verificatosi nel territorio della periferia Est della Capitale. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno lavorato per tutta la notte fino a quando le fiamme non sono state spente intorno alle ore 7 ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un maxiè divampato in. Il rogo risale alla serata di ieri, Martedì 21 Marzo, verificatosi nel territorio della periferia Est della Capitale. I Vigili delgiunti sul posto hanno lavorato per tutta la notte fino a quando le fiamme non sono state spente intorno alle ore 7 ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Rivendicato l’incendio di 16 vetture di Poste Italiane a Roma: «La gioia di attaccare lo Stato con il fuoco». Sospe… - vigilidelfuoco : Dodici ore di lavoro sono servite a 7 squadre dei #vigilidelfuoco di #Roma per domare un grosso #incendio di rifiut… - Agenzia_Ansa : Ventidue pulmini adibiti al trasporto scolastico sono andati a fuoco questa sera a Roma, in via Ostiense. Sul posto… - MassimoChiaram7 : RT @vigilidelfuoco: Dodici ore di lavoro sono servite a 7 squadre dei #vigilidelfuoco di #Roma per domare un grosso #incendio di rifiuti ne… - Emergenza24 : RT @vigilidelfuoco: Dodici ore di lavoro sono servite a 7 squadre dei #vigilidelfuoco di #Roma per domare un grosso #incendio di rifiuti ne… -