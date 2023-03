**Roma: incendio doloso in centro cinofilo ad Acilia, due misure** (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - I carabinieri della Stazione di Roma Acilia hanno notificato un'ordinanza che dispone la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa il 16 marzo dal Tribunale di Roma, nei confronti di due uomini gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di tentato incendio e di incendio doloso ai danni di un centro cinofilo in via Giuseppe Molteni, in zona Acilia. Nel primo episodio, avvenuto la notte del 2 ottobre scorso, le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco, avevano danneggiato soltanto il vano di accesso e il tendone esterno del centro. Sul posto fu rinvenuta della 'diavolina' accendi-fuoco. Nel secondo episodio, invece, la notte del 19 ottobre scorso, le fiamme danneggiarono la struttura del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - I carabinieri della Stazione di Romahanno notificato un'ordinanza che dispone la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa il 16 marzo dal Tribunale di Roma, nei confronti di due uomini gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di tentatoe diai danni di unin via Giuseppe Molteni, in zona. Nel primo episodio, avvenuto la notte del 2 ottobre scorso, le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco, avevano danneggiato soltanto il vano di accesso e il tendone esterno del. Sul posto fu rinvenuta della 'diavolina' accendi-fuoco. Nel secondo episodio, invece, la notte del 19 ottobre scorso, le fiamme danneggiarono la struttura del ...

