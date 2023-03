Roma | il vittimismo non salva l’assessore Zevi Rampelli | “Il Comune prende ordine dagli abusivi”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) La giunta capitolina fa quadrato intorno alalle Politiche abitative, Tobia, e al presidente della Commissione Politiche abitative, Yuri Trombetti, dopo che Mario Giordano ha mostrato nell’ultima puntata di Fuori dal Coro le chat in cui discutevano il piano casa delcon uno dei leader dei movimenti che occupano, Luca Fagiano, il quale sostanzialmente, da quanto emerso, intimava loro di cambiarlo. Ma la strategia vittimista, che punta a presentarecome oggetto di un’aggressione mediatica, non attacca, nonostante l’annuncio di querela da parte del: da più parti si chiede che sia chiarita la vicenda, che così come si presenta appare inaccettabile. Lo stesso Giordano, inoltre, di fronte alla minaccia di denuncia ha rilanciato: «Esibiremo tutti i documenti. E così si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MOSCONIGERM : @ilmauro85 @Brigata_Calboni @Giamssss Tifoso della Roma che me parla de vittimismo, siamo entrati nel metaverso - Vittoriog82 : @realvarriale @Inter @JuventisFc La pensate male, tu e Inzaghi. E mentre la pensate male, la #Juve VOLA. SECONDO… - Quot_Molise : Dimissioni di Roma, Iorio: 'Insensato il vittimismo alla base della decisione' | - 11carbons77 : @Andrea_82b15 @realvarriale @sscnapoli Odiata dal sistema calcio la Roma? Ma veramente fai? Ma com'è che ora tutti… - ssicuramentee2 : Andassero li dentro e la facessero uscire invece di fare tutto sto vittimismo e suuuu riesce ad entrare la regina d… -

... anon si viaggia oltre il GRA, acronimo per grande raccordo anulare e la città eterna è eterna anche in queste polemiche, nel, nel martirio continuo. Fatta eccezione per quel ...'Unche oltretutto è in malafede perché la verità è una: la struttura commissariale dell'ultimo anno ha inanellato una serie ...... ricordano che "la storia di cui siamo portatori si colloca sotto il segno die di Venezia e ... come Lega nazionale, che si muove traastorico, amatorialità e propaganda mal celata Il ...

Roma, il vittimismo non salva l'assessore Zevi. Rampelli: "Il Comune ... Secolo d'Italia

Pasticcio in salsa molisana. Il governatore forza la mano al governo, c he gli ha stoppato tutti gli ultimi provvedimenti: stoppato da una telefonata del ministro Tajani. La corsa a Roma per incontra ...Per fortuna il calcio italiano ha rialzato la testa in Europa, l'orgoglio ha illuminato di immenso i più Per fortuna il calcio italiano ha rialzato la testa in Europa, l'orgoglio ha illuminato di imme ...