Roma Cyber attacco al sito web di Atac | diverse biglietterie offline

(Di mercoledì 22 marzo 2023)– “Dalle prime ore di questa mattina ilinternet di, la municipalizzatana dei trasporti, risulta non raggiungibile per problemi tecnici a seguito di un. Al momento risultanoanche i servizi di biglietteria nelle sedi”. Rimangono attive le macchine emettitrici biglietti nelle stazioni. I sistemi di gestione operativi sono tutti funzionanti e l’erogazione del servizio di trasporto è regolare. I tecnici sono al lavoro per ripristinare le funzionalità dei servizi interrotti. Gli aggiornamenti verranno tempestivamente segnalati. È quanto comunica. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà ...

Attacco hacker all' Atac . 'Dalle prime ore di questa mattina il sito internet di Atac risulta non raggiungibile per problemi tecnici a seguito di un attacco cyber - comunica l'azienda in una nota - Al momento risultano off line anche i servizi di biglietteria nelle sedi Atac. Rimangono attive le macchine emettitrici biglietti nelle stazioni. I sistemi di gestione operativi sono tutti funzionanti e l'erogazione del servizio di trasporto è regolare.

Roma, 22 mar. (askanews) – Dalle prime ore di questa mattina il sito internet di Atac risulta non raggiungibile per problemi tecnici a seguito di un attacco cyber. Lo fa sapere l'azienda in una nota.