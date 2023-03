Roma, birra, caffè e cocaina: sigilli al pub della droga al Portuense (Di mercoledì 22 marzo 2023) Non era un semplice pub perché tra una portata e l’altra, un panino e l’altro, la proprietaria del locale spacciava droga. E lì, in quel suo locale, aveva creato una sorta di base. Tra bevande, alimenti e sostanza stupefacente da vendere ai suoi clienti, durante l’orario di lavorativo. Ora quel pub, in via G. Veronese a Roma, è stato chiuso dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno arrestato anche la donna di 57 anni. Pub stupefacente a Roma in via Giuseppe Veronese I poliziotti dell’XI Distretto San Paolo hanno arrestato la titolare del pub, una 57enne italiana. Lei, infatti, oltre alla rivendita di bevande e alimenti, avrebbe organizzato anche una vera e propria attività di spaccio. Di giorno e di notte. Nel suo locale. Durante le perquisizioni, che sono state effettuate nel locale commerciale e nel suo appartamento, sono stati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 marzo 2023) Non era un semplice pub perché tra una portata e l’altra, un panino e l’altro, la proprietaria del locale spacciava droga. E lì, in quel suo locale, aveva creato una sorta di base. Tra bevande, alimenti e sostanza stupefacente da vendere ai suoi clienti, durante l’orario di lavorativo. Ora quel pub, in via G. Veronese a, è stato chiuso dagli agentiPolizia di Stato, che hanno arrestato anche la donna di 57 anni. Pub stupefacente ain via Giuseppe Veronese I poliziotti dell’XI Distretto San Paolo hanno arrestato la titolare del pub, una 57enne italiana. Lei, infatti, oltre alla rivendita di bevande e alimenti, avrebbe organizzato anche una vera e propria attività di spaccio. Di giorno e di notte. Nel suo locale. Durante le perquisizioni, che sono state effettuate nel locale commerciale e nel suo appartamento, sono stati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, birra, caffè e cocaina: sigilli al pub della droga al Portuense - Lazio_TV : ROMA: LO AGGREDISCONO E RAPINANO CON UN BOCCALE DI BIRRA, 5 ARRESTI - oslaz : Roma, Casalbertone: rapina a colpi di boccali di birra - CorriereCitta : Roma, aggredito e rapinato dal branco all’interno del Bar: “Mi hanno spaccato in testa un boccale di birra” - FunkyGoompa : @DDDStroyerZVent ar derby me so scolato una bottiglia de birra in un sorso daje roma daje yeyeye -