Roma - Barcellona femminile 0 - 1 | rivivi la diretta

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tutto pronto all'Olimpico per la prima volta dellanello stadio di casa. Attese quasi quarantamila persone per i quarti di finale di Champions (gara di andata) contro ilche ...

Una prova d'orgoglio che rimarrà impressa a lungo nella mente delle ragazze dellafemminile e dei loro tifosi. Nonostante la sconfitta per 1 - 0 incassata contro ilnel quarto di finale d'andata di Women's Champions League, il gruppo di Spugna ha dimostrato di ...Vince 1 - 0 il, ritorno tra una settimana in Catalogna. Barça favorito per le semifinali ma se laripartirà dallo spirito dell'ultima mezzora sognare non è ...Ilsi mette paura, laalza il petto: Haavi non sfrutta a dovere un due contro uno sparando troppo centrale col mancino; Andressa a porta libera non riesce a trovare il varco giusto; ...

Women’s Champions League, Roma-Barcellona 0-1: giallorosse quattro volte vicine al gol ForzaRoma.info

Il Barcellona rispetta il pronostico e non lascia scampo alla Roma nell'andata dei quarti di finale di Champions League femminile. Le vice-campionesse d'Europa, pur prive del pallone d'oro in carica, ...Oggi serata speciale per la Roma femminile. Nonostante la sconfitta è arrivata una grandissima prestazione contro la super potenza Barcellona. Per Manuela Giugliano è stata un’emozione particolare.