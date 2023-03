(Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – “Dalle prime ore di questa mattina ildirisulta non raggiungibile per problemi tecnici a seguito di un. Al momento risultano offanche i servizi di biglietteria nelle sedi. Rimangono attive le macchine emettitrici biglietti nelle stazioni. I sistemi di gestione operativi sono tutti funzionanti e l’erogazione del servizio di trasporto è regolare. I tecnici sono al lavoro per ripristinare le funzionalità dei servizi interrotti. Gli aggiornamenti verranno tempestivamente segnalati”. Lo comunica in una nota l’azienda dei trasporti capitolina. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Roma : #Atac: sito internet e biglietterie off line per attacco cyber. Servizio di trasporto regolare Off line anche i se… - InfoAtac : #info #atac - terminati i lavori di manutenzione alberi in via Nomentana, abbiamo ripristinato sul normale percorso… - repubblica : Atac sotto attacco degli hacker: biglietterie online e sito in tilt - Adnkronos : Attacco hacker al sito dell'Atac, l'azienda pubblica che gestisce in concessione gran parte del trasporto pubblico…

Attacco hacker all'Atac. 'Dalle prime ore di questa mattina il sito internet di Atac risulta non raggiungibile per problemi tecnici a seguito di un attacco cyber - comunica l'azienda in una nota - Al momento risultano off line anche i servizi di biglietteria nelle sedi.

