Roccapiemonte | Giornata Mondiale dell’Acqua 2023 | Sindaco | “Orgogliosi di essere la città dell’acqua pubblica”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) In occasione dellaInternazionale, il Comune di, ricorda ditra i pochi a proseguire, senza lesinare impegno, la sua battaglia contro la privatizzazione. L’acqua, bene pubblico, bene primario, bene indispensabile e di tutti. Ma il rischio è che possa diventare merce sempre più rara, per tale motivo l’acqua va difesa e trattata con rispetto. “Aci stiamo provando in tutti i modi. Ci sono purtroppo dei disagi, ma val la pena fare dei sacrifici per mantenere l’acqua? Sì. Senza ombra di dubbi” scrive ilCarmine Pagano nel comunicato di questa mattina. “E molto spesso si dimentica quanto potrebbe incidere negativamente sulle tasche ...

ci stiamo provando in tutti i modi. Ci sono purtroppo dei disagi, ma val la pena fare dei sacrifici per mantenere l'acqua pubblica Sì. Senza ombra di dubbi. E molto spesso si ......ricordato stamane al cimitero di, città natale del poliziotto, alla presenza dei colleghi militari e del vice sindaco Roberto Fabbricatore , nel giorno in cui si celebra la...... VII Dialogo tra giuristi: presente il ministro della Cultura Sangiuliano 21 Marzo CyberZONe La proposta anti bullismo: le parole dello psicanalista 21 Marzo Zerottonovedella ...

Roccapiemonte. Giornata Mondiale dell'Acqua 2023, il ... Ansa

Fu ucciso nel tentativo di bloccare alcuni ladri in fuga. Era il 1985, Franco Biagio aveva solo 26 anni. E’ stato ricordato stamane al cimitero di ...StampaFu ucciso nel tentativo di bloccare alcuni ladri in fuga. Era il 1985, Franco Biagio aveva solo 26 anni. E’ stato ricordato stamane al cimitero di Roccapiemonte, città natale del poliziotto, all ...