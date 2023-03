Rocca vuole Ridolfi alla Pisana. E spunta il bando cucito su misura (Di mercoledì 22 marzo 2023) alla data del 13 marzo 2023 è stato pubblicato il bando per l’assunzione del nuovo segretario generale della Regione Lazio. Un ruolo per il quale, come anticipato da La Notizia, è in pole lo storaciano Alessandro Ridolfi, vecchia conoscenza del governatore Francesco Rocca. Alessandro Ridolfi, ex uomo di Storace in pole come segretario generale della Regione Lazio. È vicino a Rocca dai tempi della Croce Rossa Sarà solo una coincidenza, ma sta di fatto che nell’avviso pubblicato per il reclutamento della massima carica amministrativa della Pisana, i requisiti richiesti calzano alla perfezione con il profilo di Ridolfi. Dal titolo di studio in materie giuridico-economiche – Ridolfi è laureato in economia e commercio – ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 marzo 2023)data del 13 marzo 2023 è stato pubblicato ilper l’assunzione del nuovo segretario generale della Regione Lazio. Un ruolo per il quale, come anticipato da La Notizia, è in pole lo storaciano Alessandro, vecchia conoscenza del governatore Francesco. Alessandro, ex uomo di Storace in pole come segretario generale della Regione Lazio. È vicino adai tempi della Croce Rossa Sarà solo una coincidenza, ma sta di fatto che nell’avviso pubblicato per il reclutamento della massima carica amministrativa della, i requisiti richiesti calzanoperfezione con il profilo di. Dal titolo di studio in materie giuridico-economiche –è laureato in economia e commercio – ...

