Roberto Russo a SuperNews: "Studieremo al meglio lo Zaksa. Qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi? Girone tosto, ma grande fiducia nel nostro gruppo" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roberto, inizierei la nostra chiacchierata parlando di Gara 1 contro Milano (match terminato 3-0 a favore di Perugia). Ci dai un tuo giudizio sul match?"Milano è una formazione di tutto rispetto, perciò siamo entrati in campo nel migliore dei modi. Abbiamo fatto un po' fatica nel primo set, poi abbiamo reagito nella maniera giusta, battendo bene e lavorando al meglio con la correlazione muro-difesa". Questa sera si ritorna già in campo per Gara 2. Che Milano vi aspettate?"Ci aspettiamo una partita totalmente diversa. Loro giocano in casa ed avranno voglia di riscatto dopo gara 1. Noi abbiamo pensato a prepararla bene e sappiamo che dobbiamo porre grande attenzione alla nostra metà campo". Avete disputato una Regular Season perfetta (22 vittorie e 0 sconfitte). Cosa dobbiamo aspettarci da questa Perugia?"Sicuramente abbiamo fatto una ...

