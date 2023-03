Riparte ‘Ciao Darwin’, casting a Napoli: le figure ricercate e come candidarsi (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ciao Darwin” è pronto a ripartire. La fortunata trasmissione di Canale 5, condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, si prepara a una nuova edizione. Proprio per questo motivo, la redazione del programma farà tappa il prossimo 4 Aprile a Napoli, dove si svolgerà un “casting concorrenti”. Le figure ricercate sono le seguenti: Cantanti e musicisti di musica melodica italiana Mamme Over 40 Lavoratori (mestieri usuranti) Modelli e Modelle Persone di fede Tradizionalisti Taglie forti uomo/donna Pigri Gamers Chi pratica occultismo-olismo-esoterismo Ghiottoni e lavoratori della ristorazione locale e popolare Traditi in amore Persone stravaganti e anticonformiste A presentarsi potrà comunque essere chiunque altro voglia partecipare a “Ciao Darwin”. Per partecipare al casting ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ciao Darwin” è pronto a ripartire. La fortunata trasmissione di Canale 5, condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, si prepara a una nuova edizione. Proprio per questo motivo, la redazione del programma farà tappa il prossimo 4 Aprile a, dove si svolgerà un “concorrenti”. Lesono le seguenti: Cantanti e musicisti di musica melodica italiana Mamme Over 40 Lavoratori (mestieri usuranti) Modelli e Modelle Persone di fede Tradizionalisti Taglie forti uomo/donna Pigri Gamers Chi pratica occultismo-olismo-esoterismo Ghiottoni e lavoratori della ristorazione locale e popolare Traditi in amore Persone stravaganti e anticonformiste A presentarsi potrà comunque essere chiunque altro voglia partecipare a “Ciao Darwin”. Per partecipare al...

