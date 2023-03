Riforma pensioni in Francia, fiaccolata di protesta a Nantes (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un'altra notte di proteste in Francia contro la Riforma delle pensioni imposta da Macron. A Nantes 10.000 persone secondo i sindacati, 4.100 secondo la polizia, hanno marciato con fiaccole accese per ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un'altra notte di proteste incontro ladelleimposta da Macron. A10.000 persone secondo i sindacati, 4.100 secondo la polizia, hanno marciato con fiaccole accese per ...

Riforma pensioni in Francia, fiaccolata di protesta a Nantes Un'altra notte di proteste in Francia contro la riforma delle pensioni imposta da Macron. A Nantes 10.000 persone secondo i sindacati, 4.100 secondo la polizia, hanno marciato con fiaccole accese per contestare la decisione del governo. La polizia ... Riforma pensioni Francia, 128 arresti ieri sera Sono 128 le persone arrestate nella serata di ieri in tutta la Francia durante i raduni e le manifestazioni contro la riforma delle pensioni e il ricorso all'articolo 49.3 della Costituzione. Migliaia di persone hanno manifestato in diverse città della Francia, 3500 delle quali a Parigi e 4100 a Nantes. Nella maggior ... Francia, Macron: popolo si esprime tramite eletti, non in piazza Roma, 22 mar. Dopo la mancata approvazione lunedi' allAssemblea nazionale di due mozioni di censura contro la riforma delle pensioni, Emmanuel Macron (che oggi parlera' al telegionale delle 13) ha voluto rimobilitare le sue truppe. Martedi' sera, quindi, il presidente della Repubblica ha ricevuto i deputati ...