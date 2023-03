Riforma pensioni Francia, 128 arresti ieri sera (Di mercoledì 22 marzo 2023) Parigi, 21 mar. (Adnkronos) - Sono 128 le persone arrestate nella serata di ieri in tutta la Francia durante i raduni e le manifestazioni contro la Riforma delle pensioni e il ricorso all'articolo 49.3 della Costituzione. Migliaia di persone hanno manifestato in diverse città della Francia, 3500 delle quali a Parigi e 4100 a Nantes. Nella maggior parte dei casi, i cortei e le dimostrazioni si sono svolti nella calma, ma in altri sono stati segnalati incidenti. Il bilancio parla di 61 agenti feriti, mentre i manifestanti hanno denunciato violenze da parte della polizia. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Parigi, 21 mar. (Adnkronos) - Sono 128 le persone arrestate nellata diin tutta ladurante i raduni e le manifestazioni contro ladellee il ricorso all'articolo 49.3 della Costituzione. Migliaia di persone hanno manifestato in diverse città della, 3500 delle quali a Parigi e 4100 a Nantes. Nella maggior parte dei casi, i cortei e le dimostrazioni si sono svolti nella calma, ma in altri sono stati segnalati incidenti. Il bilancio parla di 61 agenti feriti, mentre i manifestanti hanno denunciato violenze da parte della polizia.

